Verkäuferin schlägt in Mühlhausen Diebesduo in die Flucht

Mühlhausen. So beschreibt die Polizei die beiden Täter.

Eine Mitarbeiterin beobachtete in Mühlhausen am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr in einem Modegeschäft im Steinweg zwei Diebe. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie. Der Mitarbeiterin gelang es den Flüchtenden das Diebesgut aus den Händen zu schlagen. Die Männer entkamen.

Ein Täter trug eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, einen roten auffälligen Pullover und eine Mütze. Sein Begleiter war mit einer weißen Jogginghose und ebenfalls einer Mütze bekleidet. Beide Männer sollen ca. 1.75 m groß und schlank gewesen sein. Sie flüchteten vom Steinweg in Richtung Blobach und durch eine kleine Gasse in Richtung Waldstraße. Der Wert des zurückgelassenen Diebesgutes wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer hat die flüchtigen Täter beobachtet und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.