Verletzter bei Unfall in Mühlhausen

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde, kam es am Montag in der Windeberger Straße von Mühlhausen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 68-jährige Autofahrerin gegen 12.30 Uhr als Linksabbiegerin von der Volkenröder Straße die Vorfahrt. Ihr Kleinwagen krachte in den Kotflügel eines Transporters. Durch die Wucht des Aufpralls geriet dessen 33-jähriger Fahrer ins Schlingern, verriss das Steuer, fuhr gegen den Betonpfosten einer Einfahrt und begrub das Tor unter sich. Der Mann kam ins Krankenhaus.