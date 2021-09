Vermeintliche Monteure stehlen in Mühlhausen mehrere tausend Euro von einem Rentner

Mühlhausen. In Mühlhausen haben vermeintliche Mitarbeiter eines Telefonanbieters mehrere tausend Euro von einem Rentner gestohlen. Diese Masche machten sich die Betrüger zunutze.

Ein 87-jähriger Rentner ist am Dienstagnachmittag in Mühlhausen Opfer von vermeintlichen Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Männer gegen 15 Uhr bei dem Mann in der Wendewehrstraße geklingelt und sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters ausgegeben.

Unter dem Vorwand, ein fehlendes Kabel anschließen zu wollen, ließ sie der Rentner schließlich in die Wohnung. In der Wohnung wechselten die unbekannten Männer mehrfach die Zimmer, um angeblich den günstigsten Standort für den Router zu finden.

Nach einer knappen halben Stunden verließen die vermeintlichen Mitarbeiter die Wohnung und der Rentner bemerkte den Diebstahl von mehreren tausend Euro aus einer Geldkassette, die im Schrank gestanden hatte. Ob die Männer tatsächlich zu einem Mobilfunkanbieter gehörten und möglicherweise aus der vorhandenen Gelegenheit zu Dieben wurden oder ob es wirklich Betrüger waren, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, bei denen sich am Dienstag oder in den vergangenen Tagen auch Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

