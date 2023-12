Vermisste 13-Jährige in Mühlhausen: Betrüger wollen mit falschem Spendenaufruf Kasse machen

Unstrut-Hainich-Kreis. Kriminelle nutzen das Schicksal der vermissten 13-Jährigen für eine perfide Masche. Seit Donnerstag wird das Mädchen vermisst.

Seit fast fünf Tagen wird die 13-Jährige Emily in Mühlhausen vermisst. Bei allem, was ihre Familie derzeit durchzustehen hat, sieht sie sich nun auch noch arglistigen Kriminellen gegenüber.

Betrüger nutzen das Schicksal aus, um Kasse zu machen. Bereits kurz nach dem Verschwinden des Mädchens am Donnerstag in Mühlhausen tauchte in sozialen Netzwerken ein Spendenaufruf auf, mit der Bitte, die Familie finanziell zu unterstützen. Ein PayPal-Spendenkonto wurde eingerichtet, heißt es da. Dort könne über eine Mailadresse Geld gesendet werden. Doch das Ganze ist eine perfide Masche.

Der Spendenaufruf wird von der Familie nicht unterstützt. Die Eltern der Vermissten reagierten umgehend und warnten ebenfalls über soziale Netzwerke: „Nicht spenden! Wir haben keinerlei Spendenbedarf, das ist Fake!“ Schockiert zeigt sich die Mutter: „Unfassbar, was es für Menschen gibt.“

Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck

Seit Donnerstagnachmittag, 30. November, wird Emily vermisst. Nur wenige Stunden später wurde die Polizei eingeschaltet. Die Kriminalpolizei ermittelt seitdem mit Hochdruck. Hunderte Hinweise aus der Bevölkerung werden geprüft. Suchhunde und Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Seit Freitag gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei.

Emily ist 1,63 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und schwarze Stiefel.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Telefon 03601/4510 oder jeder anderen Polizeidienststelle.