Versammlung lehnt Windräder am Rand von Oberdorla ab

Oberdorla. Trotz in Aussicht gestellter drei Millionen Euro Pacht-Einnahmen: Warum die Pläne für einen Windpark zwischen der Vogtei und Mühlhausen auf breite Ablehnung stoßen.

Auf breite Ablehnung stieß am Freitagabend die Vorstellung des Projekts Windpark Oberdorla. Gäste einer Bürgerversammlung im Haus Vogtei waren das Unternehmen Juwi, das den Windpark mit sechs Anlagen errichten möchte, die Thüringer Energie-AG (Teag) und die Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (Thega).

Die Vorzeichen für eine solche Umsetzung sind aber derzeit nicht gegeben: Das vorgesehene Gebiet zwischen Oberdorla und Felchta ist im Regionalplan nicht als Windvorranggebiet ausgewiesen.

Ob sich dies mit dem neuen Regionalplan ändert, an dem derzeit gearbeitet wird, ist unwahrscheinlich. Zum einen brachte der Bürgermeister der Landgemeinde Vogtei, Christian Hecht (parteilos), von der jüngsten Zusammenkunft des Strukturausschusses der Planungskonferenz die Information mit, dass das Re-Powern – also das Ausbauen bestehender Anlagen – favorisiert wird, zum anderen muss der Beschluss auf Ausweisung eines Windparks einstimmig gefasst werden.

Stadtrat Mühlhausens befasst sich mit Windpark

Gegenstimmen sind nach Aussage von Hecht aus den Reihen der Mitglieder der Planungsgesellschaft zu erwarten, falls in den nächsten Monaten ein Windvorranggebiet in der Vogtei diskutiert wird. Mitglieder sind aus dem Unstrut-Hainich-Kreis der Landrat, der Oberbürgermeister von Mühlhausen, der Bürgermeister Bad Langensalzas und zwei Kreistagsmitglieder.

Mühlhausens Stadtrat will auf seiner Sitzung am Mittwoch, 21. Juli (18 Uhr/Kulturstätte Schwanenteich), zudem den Oberbürgermeister damit beauftragen, gegen eine Erweiterung der Windvorranggebiete zu stimmen. Die Beschlussvorlage wird für die SPD ihr Fraktionsvorsitzender René Seyfert einbringen, der Freitagabend als Ortsbürgermeister von Felchta Gast der Bürgerinformation war. Er ist sich sicher, eine Mehrheit für den Beschluss zu finden.

Die Juvi möchte, wenn Planungsrecht vorliegt, sechs Windräder errichten. Vier von ihnen sollen sich nach Vorstellung der Firma in der Gemarkung der Gemeinde Vogtei befinden, zwei auf Mühlhäuser Gebiet. Die Windräder sollen jeweils sechs Megawatt Nennleistung liefern und größer sein als viele andere der Region. Ein Sprecher des Unternehmens nannte 160 Meter als Rotordurchmesser, die Nabenhöhe wird sich in 170 Meter Höhe befinden, die Gesamthöhe des Windrades 250 Meter betragen. Die Windräder könnten pro Jahr 102 Millionen Kilowattstunden Energie erzeugen, das 20-fache dessen, was in der Vogtei benötigt wird.

Die Vogteier fürchten negativen Einfluss von Schatten und Schall sowie durch die Rotorgeräusche auf die Lebensqualität; zudem stünden die Windräder zu nah an jenem Streifen, der die Bewegung des Vogelzugs aufzeigt.

Matthias Bachmann, Initiator der Bürgerinitiative Gegenwind, nannte die Bemühungen des Unternehmens „größenwahnsinnig“. Die Windräder seien – angesichts ihrer Höhe – zu nah an den Orten, es ginge zu viel landwirtschaftliche Fläche verloren. Das Unternehmen selbst gibt die Fläche, die ein Windrad benötigt, mit 5000 Quadratmeter an. Die Gemeinde könne laut Juvi davon durchaus partizipieren – drei Millionen Euro Pachteinnahmen in 20 Jahren sind im Gespräch. Zudem gebe es die Möglichkeit von den Bürger-Windrädern.

Für die Vogteier allerdings war dies alles kein Argument. Sie halten den Unstrut-Hainich-Kreis mit aktuell 106 Anlagen im Thüringer und im Bundesvergleich für überaus gut mit Windrädern versorgt. Andere Regionen müssten nachziehen. Die Windräder seien besser in Nord- und Ostsee aufgehoben.

Der Gemeinderat will sich bei seinen Entscheidungen zu Windrädern an der Stimmung zur Bürgerversammlung orientieren.