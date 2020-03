Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis - Therme vor Schließung?

Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern sind im Unstrut-Hainich-Kreis ab sofort und bis 19. April gesetzlich verboten. Das legte Landrat Harald Zanker (SPD) am Dienstag per Allgemeinverfügung fest. Betroffen sind davon alle Zusammenkünfte im Freien und auch in geschlossenen Räumen, egal wer Veranstalter ist. Die Folge waren bereits gestern zahlreiche Absagen. Zudem verfügte der Landrat, dass Personen, die in den letzten 14 Tagen aus Risikogebieten zurückkamen, ihre Wohngrundstücke 14 Tage lang nicht verlassen dürfen.

Auch Frühlingsfest in Mühlhausenist betroffen

Mit dieser Regelung hat der Unstrut-Hainich-Kreis thüringenweit die Einschränkungen, die am weitesten gehen. Der Kyffhäuserkreis und das Weimarer Land legten Obergrenzen von 500 fest, das Land von 1000.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Im Depot für die Mühlhäuser Museen steht Landrat Harald Zanker einer Gipsvorlage der Göttin Hygienia gegenüber - deren Original steht am Hufeland-Klinikum. Foto: Alexander Volkmann

Frühlingsfest in Mühlhausen. Selbst absagen muss der Kreis zum Beispiel seine Bildungsmesse und den Ehrenamtsball. Umgehend abgesagt wurden auch so unterschiedliche Ereignisse wie der Feuerwehrball in Bad Tennstedt an diesem Samstag, die öffentliche Diskussion mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am 17. März sowie der Familienflohmarkt, ebenfalls am Samstag im Puschkinhaus in Mühlhausen.

Die Städte sind von der Verfügung naturgemäß stärker betroffen als die kleinen Orte im Kreis. Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) berief am Nachmittag einen Krisenstab im Rathaus ein. Die Stadt sagte unter anderem umgehend die Auftrittstermine im Kultur- und Kongresszentrum ab. „Wer schon Karten gekauft hat, erhält das Geld zurück“, sicherte Reinz zu. Die Gästezahl in der Kinderwelt Rumpelburg werde ab sofort auf 99 begrenzt. Den Stadtrat am 2. April habe er ebenso abgesagt.

Juristisch prüfen lassen wolle er, ob auch die Friederikentherme geschlossen werden muss. Denn hier gebe es auch vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem Hotel „Santé Royale.“ Unklar sei außerdem noch, ob der Baumkronenpfad im Hainich geschlossen werden müsse.

Für Mittwochabend hat Reinz die 14 Ortsteilbürgermeister eingeladen. Dabei gehe es nicht nur um die Vermietung der Bürgerhäuser, sondern auch um geplante Osterfeuer – und um die einheitliche Kommunikation aller Konsequenzen aus der Verfügung.

Bürgermeister appelliert anVerantwortung der Veranstalter

Dass der Landrat einen solch drastischen Schritt ging, könne er bei aller Aufregung verstehen, sagte Reinz. Denn das Virus breite sich weiter aus: „Mit Blick auf die nächsten Wochen ist das womöglich gut vorausgedacht.“ Er appellierte an die Verantwortung aller privaten Veranstalter, das Verbot zu beachten: „Diskussionen bringen jetzt nichts mehr, wir müssen das umsetzen.“

Landrat Zanker betont, dass er die Personengrenze bewusst und nach Beratung mit Fachleuten so niedrig gesetzt habe. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei ländlicher Raum, in dem viele ältere und damit stärker gefährdete Menschen lebten. „Mit der 1000er-Grenze vom Land hätten praktisch fast alle Veranstaltungen stattgefunden“, weiß er. Eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen sei damit nicht möglich. Denn auch zu kleineren Veranstaltungen in den Dörfern kämen Menschen von außerhalb.

„Familienveranstaltungen sind nicht so groß, Vereinsversammlungen meistens auch nicht“, sagte Zanker. Auch die meisten Gaststätten seien nicht betroffen. Das Leben im Kreis werde also nicht völlig gelähmt. Zudem habe er sich mit dem Erlass vor die ehrenamtlichen Bürgermeister und Veranstalter gestellt, die so nicht selbst das juristische Risiko von Absagen hätten oder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten würden.

Nicht zuletzt sei er für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens verantwortlich, betonte Zanker. Die Einhaltung der Verfügung, werde vom Landratsamt und der Polizei stichprobenartig kontrolliert, sagte der Landrat. Gegen den ausführlich begründeten Erlass kann wie bei jedem Verwaltungsakt innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Trotzdem eingehalten werden muss er aber auch dann.

Live-Blog Coronavirus: Elf Infizierte in Thüringen - über 150 Menschen isoliert

Corona in Thüringen: Diese Veranstaltungen fallen aus oder werden verlegt