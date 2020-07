Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versuch’s mal mit Gemütlichkeit

Es gibt Tage, an denen einem alles zu viel wird!

Zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule – überall werden wir in Beschlag genommen und sollten alles am besten auf einmal tun können. In solchen Situationen sehnen wir uns bisweilen nach Ruhe und Erholung. Einfach abhauen auf eine einsame Insel, weg vom Trubel und Stress. Erst Recht durch die Corona-Zeit sind viele von uns ausgelaugt und urlaubsreif.

Einsame Inseln sind jedoch weit weg. Aber einmal pro Woche gibt es diesen Ruhetag. Den Menschen und der Schöpfung von Gott zugedacht; nachzulesen auf den ersten Seiten der Bibel. Der Sonntag als Tag der Ruhe, der Erholung, der Gemeinschaft. Der Sonntag als eine Insel im Getriebe des Alltags.

Auch jetzt sind für viele Menschen Tage der Ruhe und Erholung angesagt. Die Ferien- und Urlaubszeit, die uns mehr Freiheit und Freizeit schenkt. Lang ersehnt und wohlverdient heißt es nun, sich zu entspannen, zu erholen. Kurz: Abstand vom normalen Alltag zu gewinnen, um dann mit erneuter Kraft und neuem Elan seine Aufgaben im Beruf oder Schule anzupacken.

Mitunter ist es aber gar nicht so einfach, die geschenkte Zeit in den Ferien beziehungsweise im Urlaub sinnvoll zu nutzen. So konnte ich vor den Ferien auf einem Pfarrbrief folgendes lesen: „Was für eine Wohltat, sich für eine Zeit von seinem Dienst zu entfernen, die Pflichten ruhen zu lassen. Aber was machen so viele daraus: Neuen Stress!“

Dies und das muss man gesehen haben, Flugkilometer, Veranstaltungssucht und Exklusivität werden zum Maßstab für einen gelungenen Urlaub.

Ist das wirklich der erträumte Urlaub?

Darum machen wir Mut, das zu suchen und zu finden, was Leib und Seele gut tut. Versuch’s mal mit Gemütlichkeit! Vielleicht ist es gerade das, was vielen von uns dringend fehlt: Gemütlichkeit!

Der normale Alltag mit seinen vielfältigen Anforderungen lässt kaum Gemütlichkeit aufkommen. Wir hetzen von einem Termin zum anderen. Wer Arbeit hat, der hat meist zu viel davon. In den Ferien, im Urlaub können wir bestimmen, was uns wichtig ist, was uns gut tut.

Deshalb möchte ich mich den Gedanken anschließen: „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit!“ Das heißt, genießen wir die freie Zeit, weniger ist manchmal mehr. Ein gutes Buch, auch Gemeinschaft mit den Kindern, dem Ehepartner, Freunden bringt Erholung. Nutzen wir unsere freie Zeit, die viel zu schnell vergeht. Suchen wir uns für die freien Tage das heraus, was uns wirklich gut tut, damit wir wirklich ein Stück entspannter, froher und erholter aus den Ferien zurück kehren.

Das meint Ihr Günter Christoph Haase, Pfarrer in Hüpstedt und Umgebung.