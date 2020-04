Es ist besser, in der Kneipe an die Kirche zu denken, als umgekehrt, meint der evangelische Worbiser Pfarrer Peter-Michael Schmudde.

Vertrauen wagen

Es gibt Zeiten, da begreifst Du plötzlich, was es bedeutet, zu vertrauen. In normalen Zeiten bekommst Du das gar nicht so wirklich mit, in wie vielen Situationen Deines Lebens Du das sowieso machst: Du vertraust darauf, dass Du morgens aufwachst, wenn Du abends einschläfst. Du vertraust darauf, dass es stimmt, wenn Dein liebster Mensch zu Dir sagt, dass er Dich liebhat. Du vertraust darauf, dass morgens die Sonne aufgeht und dass nach dem Winter wieder der Frühling kommt und dass nach den kurzen Dezembertagen auch wieder ein Juni mit seinen kurzen Nächten sein wird.

Im Grunde ist unser Leben von Anfang an eine Sache des Vertrauens. Klingt wie eine Binsenweisheit? Ist es ja auch. Aber es gibt dann eben auch diese Zeiten, in denen Dein Vertrauen sehr auf die Probe gestellt wird. Vielleicht ist ja gerade diese eigenartige Zeit der letzten Wochen und Tage so eine Probe: Kannst Du darauf vertrauen, dass irgendwann das Leben seine abgerüstete und für Dich so normale Gestalt zurückbekommt? Wie wird das gehen, wann fängt das an? Ist das nicht alles noch viel zu gefährlich? Ist es alles zu früh, oder ist irgendwann alles zu spät?Und solche Fragen stellen sich auch ohne diese sehr krasse Erfahrung in diesem Jahr. Ich denke dabei zum Beispiel auch daran, dass mir manchmal der Gedanke daran gekommen ist, wie das wohl sein wird, wenn man sich von Gewohntem und Liebgewordenem verabschieden muss: Wenn sich berufliche Weichen stellen, wenn Menschen nicht mehr da sind, auf die Du bauen konntest oder wenn Dir im Vergehen der Zeit manches von dem abhandenkommt, was Du einmal warst, hattest oder konntest.

Vor zwei Wochen hat die Osterzeit angefangen. Im Dunkel der Nacht sind diesmal nicht nur in den einsamen Kirchen, sondern auch in vielen Häusern Osterkerzen angezündet worden. Immer wenn sie brennen, erzählen sie von der unglaublichen Botschaft, dass ein völlig besiegtes Leben plötzlich wieder da ist. Mitten im Dunkeln wird es hell. Auf öden, grauen Frühjahrswiesen leuchten tausende Blumen und frisches Grün. Etwas Neues wächst auf – das Alte ist vergangen.

Die Geschichte von Ostern erzählt von Christus, der aus dem Tod wiedergekommen ist und sein Leben gefunden hat. Morgen ist Sonntag, und der erzählt uns vom Vertrauen. Unser Leben mit allen Hoffnungen, Ängsten und Befürchtungen sollen wir dem anvertrauen, der gesagt hat: „ich lebe – und Ihr sollt auch leben.“Vertrauen. Man kann es ebenso wenig einfordern wie die Liebe und die Hoffnung. Es muss werden und sich schenken. Dann findet es das Leben. So wie ein Schaf auf seinen guten Hirten vertraut, so können es auch wir mit Christus tun. Ich wünsche mir für mich und für Sie alle das Vertrauen, dass das Leben sich wiederfinden lässt. Gott segne uns alle für heute und für die vor uns liegende Zeit.