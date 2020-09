Die Gemeinde Herbsleben will den Verkehr - hier in der Hauptstraße - mit einem Konzept neu ordnen.

Herbsleben. Herbslebens Bürgermeister will externe Planer mit einem Konzept beauftragen, findet dafür jedoch keine Mehrheit im Gemeinderat.

Probleme mit dem Straßenverkehr gibt es nicht nur in Städten. Auch in der 3000-Einwohner-Gemeinde Herbsleben gebe es einiges zu ordnen, sagt Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU). Für ein Verkehrskonzept will der Gemeinderat allerdings kein zusätzliches Geld ausgeben.