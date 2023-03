Video: So klingt die sanierte Orgel in der Mühlhäuser Marienkirche

Mühlhausen. Obwohl das Instrument noch viel Zuneigung der Orgelbauer braucht, bis es fertig intoniert ist, hört es sich schon verdammt gut an.

Noch sind die Orgelbauer intensiv dabei, die historische Sauer-Orgel der Mühlhäuser Marienkirche zu intonieren. Jeder Ton, den Rolf Pietrusky und Hartmut Rönnecke dem Instrument entlocken, ist wichtig, damit die gerade sanierte Orgel künftig perfekt klingt.

Etwa ein Jahr lang wurden die Einzelteile der Orgel in der Orgelbauwerkstatt Schuke in Werder an der Havel restauriert und im Herbst 2022 in Mühlhausen bereits teilweise eingebaut. Das Intonieren bildet nun den letzten Abschnitt der Arbeiten. Es ist ein aufwendiger Prozess, der noch etwa zwei Monate dauert.

In diesem Video ist zu hören, wie die Orgel jetzt schon klingt.