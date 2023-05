Viel los in Bad Langensalza: Meraki erweitert Programm

Bad Langensalza. Neben neuen Öffnungszeiten gibt es nun auch regelmäßige Abendveranstaltung in Bad Langensalzas Meraki-Schlosscafé.

Das Meraki Schlosscafé in Bad Langensalza hat neue Öffnungszeiten. Wie es in einer Mitteilung vom betreibenden Verein Zwiwel heißt, öffnet das Café künfitg montags zwischen 15 und 17 Uhr, am Mittwoch zwischen 17 und 21 Uhr. Immer donnerstags lädt das Café-Team zum Mittagstisch zwischen 11 und 14 Uhr. Tagesgerichte müssen unter der Telefonnummer 01777 / 997676 vorbestellt werden. Donnerstags öffnet das historische Gemäuer wieder von 17 bis 21 Uhr.

Freitags regelmäßigVeranstaltungen

Freitags sind von nun an regelmäßig individuelle Abendveranstaltungen geplant. Von Hip Hop über ein Tasting, einen Rave oder einen Abend mit Live Musik oder Poetry-Slam: Jeden dritten Freitag stehen die Türen der Bar im Schlosscafé für alle im Alter zwischen 16 und 105 Jahren offen.

Als nächstes wird am 26. Mai Oldschool HipHop die Gemäuer akustisch füllen. Am 9. Juni ist ein Werwolf-Spezial Abend geplant. Die Bar hat regulär geöffnet – alle Interessierten können zudem bei einem Taktik-Gesellschaftsspiel die Werwölfe im Düsterwald stellen.

Drei Freitage im Monat öffnet das Meraki Schlosscafé die Türen für Kinder, Eltern und Teenies. Am 2. Juni wird bei einem Spieleabend für Kids zwischen 10 und 14 Jahren ab 19 Uhr der Werwolf rausgelassen und der Körper beim Twister-Spielen verknotet. Am 16. Juni ist eine Disco bis 22 Uhr geplant. Wer ohne Begleitperson kommen möchte (und über zehn Jahre alt ist) muss an einen Muttizettel inklusive der Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten denken.

Aktualisierungen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.meraki-lsz.de, auf Instagram und im Café.