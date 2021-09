Viel Polizei bei Prozessauftakt gegen zwei Rechtsextreme in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein großes Polizeiaufgebot gab es am Dienstag zum Prozessauftakt gegen Männer aus der rechten Szene, die zwei Journalisten angegriffen haben sollen.

Unter großem öffentlichen Interesse hat am Dienstag in Mühlhausen der Prozess gegen zwei Männer aus der rechtsextremen Szene begonnen, die 2018 im Eichsfeld zwei Journalisten angegriffen haben sollen. Schon am frühen Morgen warteten zahlreiche Journalisten am Eingang des Puschkinhauses. Der dortige Saal wird aus Platzgründen wegen der Coronapandemie vom Landgericht als Sitzungssaal genutzt. Etwa 50 Zuschauer und Journalisten wurden zugelassen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten. Zudem demonstrierten mehrere junge Menschen vor dem Gebäude, um ihre Unterstützung für die beiden Journalisten zu zeigen.