Am Sonntag musste ich umdisponieren. Das Kreisgeländespiel der Jugendfeuerwehren sollte größer ins Blatt als geplant. Der Kreisverband der Jugendfeuerwehr hat gute Vorarbeit geleistet, Ergebnisse und Bilder geschickt.

Aber: Die Pokalträger auf den Fotos sind namenlos. Also stürze ich mich ins Internet. Wer sind die Jugendwarte in Wendehausen und Hildebrandshausen? Ich finde Namen und Adressen, aber keine Nummern. Gegenprobe im Telefonbuch – Treffer. Anruf beim Wendehäuser Jugendwart. Nein, doch nicht. Er heißt zwar so, ist es aber nicht, sagt der Mann am anderen Ende. Doch er hat die richtige Nummer. Ich erreiche den Jugendwart, Problem 1 gelöst.

Das gleiche Spiel für das Foto der Preisträgerin aus Hildebrandshausen. Die Webseite der Feuerwehr zeigt Namen und Anschrift des Jugendwarts, keine Nummer. Blick ins Telefonbuch: Anderer Vorname, aber dieselbe Anschrift. Ich probiere es: Der Vater des Jugendwarts nimmt ab. Er sagt zu, kurz zwei Straßen weiter zu laufen, wo sein Sohn an einem Skatturnier teilnimmt. Das tat er auch. Leider kam am Sonntag kein Rückruf mehr, das Foto blieb namenlos.

Sei’s drum. Dafür, dass ich Sonntagabend die halbe Landgemeinde auf Trab gehalten habe, waren alle ausgesucht freundlich. An alle Feuerwehrleute mit verpassten Anrufen einer unbekannten Nummer: Das war ich.