Viele aufwendige Einsätze für Feuerwehr Mühlhausen

Zu 1249 Einsätzen musste die Feuerwehr Mühlhausen im vergangenen Jahr ausrücken. Das bedeutete 5007 Stunden Einsatzzeit. Diese Bilanz zog auf der Jahreshauptversammlung Wehrführer Stefan Wabner. Die Mühlhäuser Wehr schultert seit Jahren etwa ein Drittel des Einsatzaufkommens des Landkreises.

219 Mal waren die Feuerwehrmänner und -frauen aus der Kreisstadt bei Brandeinsätzen gefordert, 1030 Mal bei Hilfeleistungseinsätzen. Die Brandeinsätze erstreckten sich von ausgelösten Brandmeldeanlagen, über Brände von Fahrzeugen, Containern und Wohnungen und Gebäuden.

Die Werte des Jahres 2019 liegen auf dem Niveau der vergangenen Jahre (2018: 1287; 2017: 1226). Was die Zahl der Einsatzstunden anging, war die Belastung zwar geringer als 2018, aber immer doch deutlich höher als in den Jahren davor.

Brände in Wanfrieder Straße und Kreuzmühle waren aufwendig

„2019 zeigte sich besonders, dass wir es häufig mit umfangreichen, personalaufwendigen Einsatzsituationen zu tun hatten. Bei denen sind wir einige Male an unsere Grenzen gestoßen und mussten unsere Ortsteile zur Unterstützung nachalarmieren“, sagte Wabner. So zum Beispiel bei einem Brand in der Wanfrieder Straße am 9. Juli, bei einem Wohnungsbrand an der Kreuzmühle am 29. Oktober und bei einem Dachstuhlbrand am 22. Oktober. „Bei diesem Brand bewies sich ebenfalls wieder mal, wie unplanbar die Arbeit bei der Feuerwehr ist“, meint Wabner und spielt damit auf die ebenfalls für diesen Abend geplante Einsatzübung an. Diese war aufwendig vorbereitet – und musste wegen des Ernstfalls abgesagt werden. „Besonders dieser Einsatz zeigte mir, dass auf unsere Kameraden Verlass ist – egal, ob freiwillig, hauptberuflich oder aus anderen Gemeinden und Orten. Die Zusammenarbeit von der Wasserversorgung bis hin zur Versorgung der Einsatzkräfte lief Hand in Hand“, erinnert Wabner.

Die 1030 Fälle der technischen Hilfeleistung umfassten 2019 nach Aussage des Wehrführers ein breitgefächertes Gebiet – von Verkehrsunfällen, Ölspuren und Sturmschäden bis zu Einsätzen wegen der Tierrettung.

Als Stützpunktfeuerwehr unterstützen die Mühlhäuser auch die Nachbargemeinden bei größeren Einsätzen mit Personal und Spezialtechnik. So zum Beispiel bei einem Wohnungsbrand am 21. Dezember in Horsmar.

16- bis 18-Jährige sitzen zwischen den Stühlen

Dass es schwierig ist, die jungen Leute aus der Jugendfeuerwehr zu halten, machte Jugendwart Sven Fiebrich deutlich. Mit 16, wenn sie altersmäßig die Jugendfeuerwehr verlassen haben, können sie zwar an den Ausbildungsdiensten der Einsatzabteilung teilnehmen, nicht aber mit zu den realen Einsätzen ausrücken; das geht erst mit 18. Diese Regelung im Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz habe zu einige Abgängen geführt.

Am Donnerstag (ab 18 Uhr in der Brotlaube) ist die Feuerwehr auch wieder Thema im Mühlhäuser Stadtrat: Alexander Wettig (Fraktion CDU/Freie Wähler) bringt eine Beschlussvorlage ein, die in einer Arbeitsgruppe „Feuerwehr/Feuerwache“ münden soll. Die hat zum Ziel, den Ist-Zustand zu erfassen. Nach Wettigs Vorstellung sollen der Arbeitsgruppe angehören: Vertreter der Stadtverwaltung, der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr, der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft und der Stadtratsfraktionen.

Schon auf der Februar-Sitzung war es der CDU um eine Arbeitsgruppe „neue Feuerwehr“ gegangen.