Viele kleine Taten in Mühlhausen helfen der Artenvielfalt

In Mühlhausen gibt es drei und in Bollstedt noch mal drei Blühwiesen, die zur Artenvielfalt in der Stadt beitragen sollen. Ein Schild soll nicht verbieten, sondern aufklären, warum es Pflanzen und Insekten schadet, die Flächen zu betreten.

Mühlhausen. Mühlhausen will den Grünbestand sukzessive erweitern. Die Akzeptanz für Naturnähe ist aber in der Bevölkerung noch nicht bei jedem angekommen.

Um den Schutz von Klima, Natur und Artenvielfalt voranzutreiben, hat der Mühlhäuser Stadtrat jetzt beschlossen, dass auf städtischen Grünflächen keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr eingesetzt werden dürfen. „Diese Vorlage gab es in den vergangenen Jahren schon öfter, das Thema ist aber aktueller denn je“, sagte Thomas Ahke in der Begründung des Antrags von CDU, Freien Wählern, Grünen und Linken. Neben der schonenden Pflege der städtischen Grünanlagen sollten auch Bürger angeregt werden, im eigenen Garten etwas für den Naturschutz zu tun. „Die Akzeptanz für die Naturnähe ist noch nicht bei jedem angekommen“, so Ahke.

Die angelegten Blühwiesen dienen Insekten als Nahrungsquelle. Foto: Susan Voigt

Das Team der Stadtgärtnerei setze bei der Pflege von Wiesen, Blumenbeeten und auch den Verkehrsflächen schon lange keine Pestizide mehr ein, sagt Leiter Peter Weiland. Unerwünschtes Grün werde entweder maschinell oder händisch entfernt. „Niemand hat etwas davon, wenn ich die Pflanzen mit Gift besprühe und sie dann zwar braun und verwelkt aber immer noch da sind“, sagt Weiland.

Alter gefällter Kirschbaum darf liegen bleiben

Darüber hinaus verfolge die Stadtverwaltung das Ziel, den Grünbestand ständig zu erweitern und damit Lebensräume für Insekten und Tiere zu schaffen und zu bewahren. „Es sind vor allem die kleinen Taten, die der Artenvielfalt helfen“, meint Weiland.

Wenn zum Beispiel ein alter Kirschbaum an einem nicht so stark frequentierten Feldweg gefällt werden muss, werde der Stamm als Habitat für Insekten und Vögel liegen gelassen. „Innerhalb weniger Tage geht dort die Post ab“, sagt der Gärtnereichef.

Auch die Blühstreifen, die die Stadtgärtner am Rabenturm, auf dem ehemaligen Bundeswehrparkplatz und an der Martinikirche angelegt haben, bieten Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Insekten. „Und sie sind natürlich auch was fürs Auge“ so Weiland.

Die vielen unterschiedlichen Farben und Formen sind auch etwas fürs Auge. Foto: Susan Voigt

Für die Artenvielfalt mindestens genauso wertvoll seien Wiesen und Flächen, die bewusst nicht alle zwei Wochen plattgemäht werden – so zum Beispiel das Gelände am Alten Friedhof oder die Tonbergwiese. Dort dürfe laut Weiland wachsen, was will. „Wir halten lediglich die Randbereiche kurz. Der Rest wird dann zum Ende der Vegetationsperiode im Herbst gemäht“, erklärt Weiland.

Und auch dann werden die Grünanlagen insektenschonend nicht auf einmal, sondern Stück für Stück und von innen nach außen gekürzt. Diese sogenannte extensive Pflege funktioniere aber nicht auf allen Flächen, erklärt der Klimaschutzbeauftragte der Stadt, Thomas Förster. „Die Wiesen müssen natürlich auch geeignet sein. Die innerstädtischen Anlagen zum Beispiel sind zum Spielen, Erholen und Verweilen gedacht. Dort wird der Rasen deshalb auch intensiv alle zwei Wochen gemäht.“

Auf geeigneten Flächen aber wolle man die Naturnähe in den kommenden Jahren noch ausbauen. „Artenreichtum schafft Stabilität – auch für uns Menschen“, sagt Förster. Dafür sei allerdings auch ein Umdenken der Menschen erforderlich. Als die Stadtgärtnerei vor etwa fünf Jahren zum ersten Mal Blühwiesen anlegte und Grünstreifen für mehrere Monate stehen ließ, wurden Beschwerden über den scheinbar ungepflegten Zustand laut. Das aber habe im Laufe der Zeit immer weiter abgenommen. „Auch Naturschutz ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht“, sagt Peter Weiland.