Viele lebendige Adventskalender

In Lengenfeld unterm Stein wird sich auch Familie Ruhland – wie hier 2018 – wieder am lebendigen Adventskalender beteiligen.

In der Vorweihnachtszeit wird es in Mühlhausen, Lengenfeld unterm Stein und Großengottern lebendige Adventskalender geben. Auch wenn die Aktion von der Nicolaigemeinde ausgehe, sei der Kalender mittlerweile auf ganz Mühlhausen angewachsen, sagt Pfarrer Teja Begrich. „Wir hätten genügend Teilnehmer, um sieben Wochen Advent zu feiern. Es ist gewissermaßen ein Produkt, was tipp-top läuft“, fügt er hinzu. Beginn ist täglich 18 Uhr bis auf wenige Ausnahmen vor dem jeweiligen Haus der Gemeindemitglieder. Dieses Jahr seien bekannte und neue Gesichter dabei. Es sollen Lieder gesungen, Geschichten erzählt und miteinander Gespräche geführt werden. „So stelle ich mir Kirche vor. Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung organisiert, kommen die Leute zusammen. Ich habe selten so viel Kontakt zur Gemeinde wie in dieser Zeit“, sagt der Pfarrer. Es ist das neunte Jahr dieser Aktion, die sich teilweise zu einer Art Nachbarschaftsfeier entwickelt habe.