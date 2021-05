Vier Projekte werden in Schlotheim mit dem Ortsteilbudget unterstützt

Schlotheim. Insgesamt 17.000 Euro können Schlotheimer Vereine für ihre Zwecke beantragen.

Der Ortsteilrat von Schlotheim vergab jetzt finanzielle Zuwendungen für vier Projekte aus dem Ortsteilbudget. Fünf Euro pro Einwohner stehen jedem Ortsteil der Landgemeinde jährlich für Kultur- und Vereinszwecke zur Verfügung.

Zum Beispiel beantragte der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr in Schlotheim 1200 Euro für einen Defibrillator, der in der Feuerwache postiert werden soll. Auch der Geflügelzuchtverein bat aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens um 600 Euro, um unter anderem das Gebäude in Schuss zu halten.

Die bisher größte Summe in Höhe von 3860 Euro bekommt der Infrastrukturverein für die Betriebskosten des Schlotheimer Seilerbads. Der Ortschaftsrat unterstütze den Verein bereits im vergangenen Jahr.

Zudem sollen am Radweg zwischen Schlotheim und Marolterode zwei Bänke samt Papierkörben für etwa 720 Euro aus dem Ortsteilbudget-Fonds aufgestellt werden. Der Weg sei stark von Familien, Wanderern und Radfahrern frequentiert, so dass sich eine Sitzgelegenheit durchaus anbiete, sagte Schlotheims Ortsteilbürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU).

Noch bis Ende des Jahres können Vereine Geld aus dem Ortsteilbudget beantragen, dann verfällt die Summe – im Falle von Schlotheim sind das insgesamt etwa 17.000 Euro.