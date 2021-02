Vierfaches Homeschooling in Oberdorla

Andreas Karmrodt lehrt Geschichte und Sozialkunde an Gymnasien in Großengottern und Mühlhausen.

Geschichte und Sozialkunde sind seine Fächer. Seit zwei Monaten aber kümmert er sich auch um Mathe, Heimat- und Sachkunde und Latein. Andreas Karmrodt (49) aus Oberdorla ist Lehrer am Friedrich-Luwig-Jahn-Gymnasium in Großengottern, für einige Stunden pro Woche zudem am Tilesiusgymnasium in Mühlhausen. Er unterrichtet Neunt- bis Zwölftklässler – und er ist auch Lehrer für seine drei Töchter im Alter zwischen 8 und 13 Jahren.