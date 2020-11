Die Regale der Geschäfte schon vor dem Stadtbummel zu erkunden, das ist ab sofort bei einigen Mühlhäuser Einzelhändlern möglich. Mit virtuellen 360-Grad-Rundgängen durch die Läden präsentieren sie sich auf dem Stadt-eigenen Online-Marktplatz.

Schritt für Schritt und in alle Richtungen können sich potenzielle Kunden im Internet ansehen, was die Geschäfte zu bieten haben. Die Rundum-Ansichten sollen Besucher aus der Region, aber auch von weiter her auf die Mühlhäuser Einkaufsinnenstadt neugierig machen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Die Idee entwickelte das Team des Stadtmarketings mit Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) und Mitgliedern des Vereins Zurück in die Mitte (Zim). Ausschlaggebend war der erste Corona-Lockdown im Frühjahr, bei dem die meisten Händler ihre Geschäfte schließen mussten. Um die lokale Wirtschaft zu stärken, fokussierte man sich auf den Online-Marktplatz. Laut Verwaltung sind mittlerweile etwa 80 Händler registriert.

Geld für Projekt stammt von der Stadt sowie aus Lottomitteln

Die Zahl der Kunden habe während des Lockdowns spürbar zugenommen. Trotzdem gebe es noch Luft nach oben, heißt es aus dem Rathaus. Die 360-Grad-Rundgänge sollen einen zusätzlichen Anreiz schaffen, auf der Plattform einzukaufen. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf etwa 10.000 Euro, die von Stadt und Verein und durch Lottomittel finanziert werden. Für 30 Geschäfte werden derzeit Rundgänge erstellt, zehn davon sind bereits online abrufbar. Die Aufnahmen übernimmt der Mühlhäuser Fotograf Sebastian Schwarz. „Die Ansichten bestehen aus vielen einzelnen Bildern, die dann miteinander verknüpft werden“, erklärt er. Für den Rundgang im Modegeschäft Endepols beispielsweise habe er 455 Bilder aufgenommen, die dann in 13 virtuelle Standpunkte verarbeitet wurden.

Mit den 360-Grad-Ansichten hat Schwarz bereits Erfahrung. Auch das Kulturhistorische Museum, die Kornmarktkirche und die Marienkirche lichtete er aus Eigeninitiative ab.

Als eine Digitalisierungsoffensive bezeichnet Jan Riemann vom Verein Zim den digitalen Schaufensterbummel. „Unsere Geschäfte hatten bisher keinen oder nur einen dürftigen Onlineauftritt. Viele fürchten den Aufwand und die Kosten, die sowas zwangsläufig mit sich bringt“, sagt er.

Rundgänge vielleicht bald auch bei Google Maps zu sehen

Die fehlende Internetpräsenz sei auch ein Grund dafür, warum einige Händler relativ unbekannt bleiben, die ihre Geschäfte nicht in A-Lage haben. „Viele potenzielle Kunden wissen schlicht nicht, dass es die Läden gibt“, so Riemann.

Der Online-Marktplatz in Verbindung mit den interaktiven Rundgängen soll diese Probleme anpacken. Sebastian Schwarz will die Rundgänge außerdem in den Online-Kartendienst Google Maps einbinden. „Viele Menschen schauen sich einen Ort vor ihrem Besuch gerne schon mal im Internet an und stoßen so automatisch auf die Geschäfte“, sagt er. Um die Menschen weg von der Suchmaschine und hin zur Stadt-eigenen Internetseite zu bekommen, brauche es ein gemeinsames Portal, sagt Jan Riemann.

Es fehle an einem geschlossenen Konzept, nach dem sich der Online-Marktplatz mit den Innenstadthändlern, die Museen, Verwaltung und städtische Unternehmen geballt präsentieren können. Aber auch daran werde bereits gearbeitet, sagt Riemann.