Vogtei: Anwohner von 30 Straßen müssen zahlen

Auch für Abschnitte der Bahnhofstraße in Oberdorla, die in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden, haben Anwohner Gebühren zu entrichten.

Anwohner von 30 Straßen in der Vogtei werden in den nächsten Tagen für den – teils lange zurückliegenden – Ausbau ihrer Straße zu zahlen haben. Für die Hälfte von ihnen bildete der Gemeinderat Abschnitte – überall da, wo die Straßen nicht in Gänze ausgebaut wurden. Gezahlt werden muss für Straßen, in die zwischen 1991 und 2006 investiert wurde.