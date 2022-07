Vogteier Feuerwehr-Kinder profitieren von Neuregelung

Wer in der Vogtei im hohen Alter einen runden Geburtstag feiert, dem möchte die Gemeinde ein Präsent überreichen. Nun ist festgelegt, in welcher Höhe. (Symbolbild)

Vogtei. In der Landgemeinde Vogtei wird der Umgang mit runden Jubiläen neu geregelt. Das sind die Veränderungen.

Vereinheitlicht hat der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates Vogtei die Höhe der Zuwendungen für Jubilare. Wer aus der Landgemeinde 90 Jahre alt wird, erhält ein Präsent von 40, ab 100 und ab der diamantenen Hochzeit im Wert von 50 Euro.

Veränderungen gibt es auch bei den Feuerwehrleuten: Zu runden Jubiläen von Feuerwehrmitgliedschaften soll es in allen drei Dörfern kein Geld von der Gemeinde mehr geben. Stattdessen will man pauschal 15 Euro pro Mitglied der Jugendfeuerwehren in Oberdorla, Niederdorla und Langula zahlen – das macht insgesamt 900 Euro, die ausschließlich für die Jugendarbeit eingesetzt werden können. In der Landgemeinde gibt es 60 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren.