Volkshochschule Mühlhausen hat nun einen barrierefreien Unterrichtsraum

Mühlhausen. 32.000 Euro sind in einen Anbau für die Volkshochschule Unstrut-Hainich in der Brückenstraße in Mühlhausen investiert. Nächstes Jahr soll eine Rampe folgen.

Die Kreisvolkshochschule in der Brückenstraße wird ihren ersten barrierefreien Unterrichtsraum erhalten – in einem einst als Lehrküche, später als Lager genutzten Anbau an Turnhalle und Sanitärtrakt. Am Mittwoch wurde offiziell der Innenausbau beendet; 2021 soll eine Rampe angebaut werden, damit auch die beiden Stufen problemlos zu überwinden sind. Der entsprechende Fördermittelantrag ist nach Aussage der Kreisverwaltung bereits gestellt.