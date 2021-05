Volkshochschule Unstrut-Hainich bietet Schnupperkurse im Internet an

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Volkshochschule bietet aktuelle viele neue Onlinekurse an, in die Interessierte kostenlos hineinschnuppern können.

Onlineveranstaltungen begleiten auch die Volkshochschule Unstrut-Hainich seit mehr als einem Jahr. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe sich die VHS deutschlandweit vernetzt und ein großes Onlineangebot aufgestellt. Wer das einmal ausprobieren möchte, kann in vielen kostenlosen Kursen in die Onlinewelt hineinschnuppern. So beginnt zum Beispiel am 31. Mai ein Spanisch- oder Englischkurs im Internet.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie das Team der VHS unter der Telefonnummer 03601 / 812692. Auf der Internetseite www.vhs-uh.de gibt es zudem eine Anleitung, wie man sich zu Onlinekursen anmeldet und eine Übersicht der aktuellen Onlineveranstaltungen. red