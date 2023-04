Volksmusikfest zum Muttertag in Mühlhausen

Mühlhausen. Gaby Albrecht und Ronny Weiland sind am Muttertag zu Gast in der Kreisstadt.

Viele Musiker der Volksmusikszene geben sich zum Muttertag, am 13. Mai in der Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich die Ehre. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll sich der Saal ab 15 Uhr wieder in ein Mekka der Volksmusik verwandeln. „Der Vorverkauf läuft gut, über 300 Karten haben wir an den Mann und die Frau gebracht“, sagt Veranstalter Hanjo Betzold von Hainich Concerts. Restkarten seien noch verfügbar.

Mit dabei ist eine der großen Stimmen des volkstümlichen Schlagers: Gaby Albrecht soll mit ihren Hits für Stimmung sorgen. Auch dabei ist Ronny Weiland, mit seiner prägnanten Bassstimme. Nicht fehlen dürfen die Hainich-Musikanten, die den Nachmittag musikalisch abrunden. Die Musikanten aus Kammerforst präsentieren die größten Hits aus Böhmen und dem Egerland, unter anderem von Ernst Mosch. „Das Muttertagsfest der Volksmusik soll Spaß und gute Laune bringen“, sagt Hanjo Betzold.

Karten gibt es im Pressehaus am Steinweg 88 in Mühlhausen, in der Tourist Information und online unter www.ticketshop-thueringen.de oder unter Tel.: 0361 / 227 5 227.