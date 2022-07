Volkssolidarität Bad Langensalza fährt ins Wilhelm-Busch-Museum

Bad Langensalza. Die Volkssolidarität in Bad Langensalza lädt auch Nichtmitglieder zur Busfahrt ein.

Die nächste Busfahrt der Volkssolidarität Bad Langensalza geht am Donnerstag, 28. Juli, nach Ebergötzen ins Museum Wilhelm-Busch-Mühle. Wie Renate Cyprian mitteilte, sind auch Nichtmitglieder eingeladen. Der Bus fährt 9.15 Uhr ab der alten Kaufhalle in der Friedrich-Hahn-Straße. 9.20 Uhr hält der Bus am Wiebeckplatz, 9.25 Uhr am Birkenweg, 9.30 Uhr an der Schenke in Ufhoven.

Anmeldung unter Tel.: 03603 / 812 361