Volkssolidarität Mühlhausen: „Wir lassen Heiligabend niemanden vor der Tür stehen“

Mühlhausen. Der Regionalverband Mühlhausen der Volkssolidarität zählt knapp 500 Mitglieder rund um die Unstrut-Hainich-Kreisstadt. Er will die Menschen auch Weihnachten nicht allein lassen.

„Wir sind Seelsorger und Helfer in der Not.“ So beschreibt Gabriele Fett die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen im Regionalverband Mühlhausen der Volkssolidarität. Knapp 500 Mitglieder in Mühlhausen – und den Ortsteilen –, in Oberdorla, Niederdorla, Kammerforst, Urbach in der Gemeinde Menteroda und Ammern zählt der Regionalverband.

Gabriele Fett ist die Geschäftsstellenleiterin. Innerhalb von acht Jahren sank die Mitgliederzahl um rund 350. „Dass die Menschen gehen, das gehört bei uns zum Alltag. Aber anders als anderen Organisationen haben uns die beiden Corona-Jahre nicht zusätzlich Mitglieder gekostet“, sagt die Frau aus Niederdorla. Dort, in der Vogtei, fänden sich derzeit die meisten neuen Mitglieder.

Doch aus dem Wunsch, dass mehr jüngere Menschen den Weg in die Gruppen finden, daraus macht sie keinen Hehl. Schließlich liegt das Durchschnittsalter bei knapp 80. Viel Hoffnung setzt sie auf die Tanzkurse, daran hätten in diesen Wochen einige – auch Jüngere – ihre Freude. 2023 soll es einen neuen Kurs geben.

Heiligabend viereinhalb Stunden Zusammensein

Landrat Harald Zanker (SPD) honorierte die Arbeit der Volkssolidarität am Montag mit 800 Euro. Ein Teil des Geldes fließ nach Aussage von Fett in eine Dankeschönveranstaltung für die rund 60 Ehrenamtlichen, ein anderer wird für den Unterhalt der Geschäftsstelle an der Ecke Linsenstraße/Jüdenstraße benötigt. Dorthin ist für den 24. Dezember, 14.30 bis 19 Uhr, wieder zu Weihnachtsfeier mit Kulturprogramm eingeladen.

Willkommen sind alle, die an diesem Tag nicht allein sein wollen – unabhängig der Mitgliedschaft. Sich vorher anzumelden, das sei natürlich schön, „aber wir lassen, gerade an einem solchen Tag, niemanden vor der Tür stehen. Dann rücken wir eben noch ein bisschen mehr zusammen.“