Die geplante Wanderung „Rund um den Eichsfelder Dom“ in Effelder wurde abgesagt.

Volkswandertag in Effelder entfällt

Effelder. Warum der Sportverein die Wanderung um den Eichsfelder Dom abgesagt hat.

Der geplante 27. Volkswandertag „Rund um den Eichsfelder Dom“ in Effelder am Sonntag, 25. Juli, entfällt. Wie die Wandergruppe SV Germania Effelder mitteilte, wurden zwar Vorbereitungen getroffen, beispielsweise Bänke und Beschilderungen erneuert. Doch die Veranstaltung sei unter den Corona-Bedingungen nicht „in der gewohnt geselligen Atmosphäre“ möglich. Der nächste Volkswandertag findet voraussichtlich am Sonntag, 31. Juli 2022, statt.