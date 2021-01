Volle Parkplätze am Sonntag bei Eigenrieden

Volle Parkplätze gab es am Sonntagnachmittag an der Bundesstraße zwischen Mühlhausen und Eigenrieden. Etliche Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis nutzten das sonnige Wetter für einen Ausflug in den Schnee im Mühlhäuser Stadtwald -- zum Spaziergang oder zum Rodeln. In den Höhenlagen des Unstrut-Hainich-Kreises, ab Peterhof sowie Richtung Hüpstedt liegt immer noch ein dichter Schneeteppich, während in der Kreisstadt alles schon wieder getaut ist.

Für Dienstag und Mittwoch sind erneut vereinzelt Schneefälle angesagt.

Im Unstrut-Hainich-Kreis gilt vorerst bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, auch tagsüber eine Ausgangssperre. Bewegung an der frischen Luft ist unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen möglich.

Neue Regelungen dazu, etwa über die Fortführung der Maßnahme, gibt es vom Kreis noch nicht. In Thüringen gilt die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die Menschen dürfen in dieser Zeit ihre Wohnungen nicht ohne triftigen Grund verlassen.