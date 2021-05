Die Landstraße vom Alten Bahnhof nach Heyerode wird gesperrt, auch am Grenzhaus (im Foto). Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Vollsperrung am Grenzhaus Heyerode

Heyerode. Weil die Bitumendecke der Bahnhofstraße in Heyerode erneuert wird, ist die Straße für zweieinhalb Wochen voll gesperrt.

Wegen Ausbesserungsarbeiten ist die Landstraße 2104 in der Bahnhofstraße in Heyerode ab Dienstag, 25. Mai, voll gesperrt. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte, führt eine Umleitung von Oberdorla aus über die Stadtwaldstraße (Mühlhausen), die B 249, Katharinenberg und Diedorf nach Heyerode. In Heyerode ist die Bahnhofstraße bis Abzweig Schillerstraße für Anwohner frei.

Rund zweieinhalb Wochen sind für die Arbeiten vorgesehen, die auch durch das Grenzhaus führen. Hier wird die Bitumendecke erneuert. Wie Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) sagte, müsse das Land künftig auch die sanierungsbedürftiger Neuenkirchener Straße und die Thon-Straße im Blick behalten.