Wegen Corona-Pandemie: Vom Kampfsportlehrer zum Müllkutscher in Mühlhausen

Ausdauernde Krafttrainings, Sparingswettkämpfe, Kampfsportturniere, bei denen es oft hart zur Sache ging. Existenzsorgen, Blut, Schmerz und jede Menge Schweiß zusammengefasst beschreibt dies das Leben von Stefan Effenberger aus Grabe in der Vergangenheit. Anfangs belächelt, arbeitete sich Effenberger mit seiner ein Mann Kampfsportschule Knox-Gym binnen zehn Jahren zu einer der größten Kampfsportschulen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Seit einigen Tagen steht der 41-Jährige nun auf einer kleinen Stahlkonsole am Heck eines Müllfahrzeugs und leert täglich mehrere Hundert Behälter.

Das erste Runterfahren im März vergangenen Jahres habe seine Schule noch gut verkraften können. Nachdem ein auf die Sportler zugeschnittenes Hygienekonzept erarbeitet wurde, konnte in der Schule wieder in kleinen Runden trainiert werden.

„In festen Gruppen konnten wir gut arbeiten, das hat funktioniert, die Trainingspläne waren ausgefeilt und auf die Bedürfnisse jedes einzelnen zugeschnitten. Etliche Neuanmeldungen waren bis Oktober zu registrieren. Viel Arbeit, aber es ging spürbar wieder Berg auf“, sagt Stefan Effenberger.

Der zweite Versuch, die Pandemie in den Griff zu bekommen, traf die Kampfsportschule im Oktober deutlich heftiger. In der kurzen Zeit des beinahe Normalbetriebs sei es nicht möglich gewesen, so viele Rücklagen zu bilden, um weiter machen zu können wie bisher.

Effenberger schob den Riegel vor, schloss die Kampfsportschule und macht an seinen Lebenstraum einen Haken – vorübergehend.

Er selbst ist zwar Inhaber der Schule, arbeitete aber trotzdem noch in der Mühlhäuser Thüringen Therme. – Doppelt hart, denn auch die Therme schloss ihre Türen im Oktober vergangenen Jahres erneut. Bei laufenden Kosten versiegten die Einnahmen des Kampfsportlehrers nun gänzlich.

„Nach zwölf Jahren habe ich mich hingesetzt und Bewerbungen geschrieben. Zuschauen, wie hier alles den Bach runter geht, ist für mich keine Option, dafür habe ich als Sportler zu viel Kämpfergeist“, sagt Effenberger.

Über einen Personaldienstleister ist er an einen Job bei den Abfallwirtschaftsbetrieben des Unstrut-Hainich-Kreises gekommen. Auf den Touren leert er gemeinsam mit seinen Kollegen täglich mehrere hundert Mülltonnen. „Nach Weihnachten haben wir Papier gefahren, die Behälter sind schon schwer. Ich bin gut trainiert, aber nach einer Schicht weißt du, was die Jungs dort schon seit Jahren leisten“, meint der 41-Jährige.

Die Arbeit als Belader mache ihm Spaß, auch einen Führerschein, um die Laster fahren zu dürfen, besitzt er. Lediglich müssten ein paar Kurse aufgefrischt werden, weiß Effenberger. Er könne sich vorstellen, komplett in den Job einzusteigen. Der frühe Schichtbeginn mache ihm nicht zu schaffen, dies sei er durch den Job in der Therme gewohnt.

Wie es dann mit der Schule weiter geht, sei derzeit ungewiss. Die Mitglieder würden ihn im Moment noch unterstützen, aber wie lang Effenberger an seinem Lebenstraum festhalten kann, weiß er noch nicht. Es sei sein persönliches Ziel, irgendwann wieder öffnen zu können und seinen Mitgliedern das zu bieten, wofür er knapp ein Jahrzehnt gekämpft hat. Im März dieses Jahres würde das Mühlhäuser Knox-Gym sein zehnjähriges Bestehen feiern.