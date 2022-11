Von der Badeanstalt zur Therme: Therme in Mühlhausen bekommt eigene Ausstellung

Mühlhausen. In der Thüringen-Therme am Lindenbühl in Mühlhausen wird eine Ausstellung zum Thema Badegeschichte eröffnet.

Von der Badeanstalt zur Thüringentherme – darum geht es in der neuen Sonderausstellung „200 Jahre Baden am Lindenbühl“ in der Mühlhäuser Thüringentherme. Die Eröffnung der Ausstellung ist laut einer Mitteilung für Montag, 28. November, um 18 Uhr geplant. Die Ausstellung wurde von den Wirtschaftsbetrieben und den Mühlhäuser Museen initiiert und befasst sich mit der 200 Jahre alten Tradition von Bademöglichkeiten, Schwitz- und Dampfbadstuben, sportlichen Aktivitäten und Erholung.

Angefangen hat 1822 alles mit der Initiative des Tennstedters Johann Christian Jeske, der die erste Mühlhäuser Badeanstalt eröffnete. Unter dem folgenden Besitzer Christian Ferdinand Mischke begann 1881 der Umbau. Er eröffnete 1890 das zweite Hallenbad in Thüringen überhaupt.

Anfang der 1920er-Jahren war das Mischkebad stark renovierungsbedürftig. Auch wegen Kohlemangels musste der Betrieb immer wieder eingestellt werden. Ab 1946 waren nur noch Wannen- und Duschbäder möglich. 1964 wurde das Bad schließlich saniert wiedereröffnet, 1985 wurde es baupolizeilich gesperrt. Als Thüringentherme wiedereröffnet wurde es schließlich im Jahr 1998.