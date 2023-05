Im Freibad in Wiegleben sind am Samstag die Piraten los. Die Wassertemperatur im großen Becken passt.

Von Kammermusik bis Piratenfest: Das ist in den nächsten Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis los

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bietet der Landkreis jede Menge Aktivitäten. Wir haben einige für Sie zusammengefasst.

Kammermusik zur Nacht in Bad Langensalza

Der Kammerchor der evangelischen Gemeinde Bad Langensalza lädt am Freitag, 2. Juni, um 21 Uhr, Nachtschwärmer in die Marktkirche ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, können Besucher mit Abendliedern und Motetten den Tag und die Woche ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

Gedächtnisgottesdienst auf dem Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg laden am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr, zum Taufgedächtnisgottesdienst ein. Laut Mitteilung übernimmt die liturgische Gestaltung Pfarrerin Frauke Leonhäuser aus dem Kloster Germerode und Bruder Rene Walke vom Hülfensberg. Den musikalischen Rahmen bildet der Taizechor Diedorf.

Piratenfest im Freibad von Wiegleben

Zu einem Familienfest im Piratenstil lädt der Förderverein des Freibads in Wiegleben am Samstag, 3. Juni, ab 13 Uhr, ein. Laut seiner Ankündigung gibt es eine Hüpfburg, eine Schatzsuche und eine Mal- und Bastelstraße. Am Abend sind zudem eine Kinderdisco und eine Cocktailbar geplant.

Hainich-Rennstieg-Verein plant eine Wanderung

Zu einer Wanderung von Mihla über Ütteroda bricht der Hainich-Rennstieg-Verein am Samstag, 3. Juni, ab 10 Uhr auf und hofft auf viel Beteiligung. Treffpunkt ist in Mihla auf dem Rewe-Parkplatz. Die Wanderung ist mittelschwer und führt über 13 Kilometer.