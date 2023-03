Das Apothekenmuseum in Bad Langensalza.

Vortrag im Apothekenmuseum in Bad Langensalza zur Alchemie

Bad Langensalza. Weil im 17. Jahrhundert allerorts imm mehr Geld benötigt wurde, rückte die Goldmacherei in den Fokus der Alchemie. Ob das vielleicht heute wirklich funktioniert?

Das Apothekenmuseum Haus „Rosenthal“ und Dr. Achim Klosa laden am 25. März um 15 Uhr zu einem Vortrag zu Johann Christian Wiegleb ein. Diese Veranstaltung ist der Beginn einer Reihe verschiedener Beiträge rund um den Apotheker Johann Christian Wiegleb im Apothekenmuseum in diesem Jahr.

Thema an diesem Nachmittag ist Wieglebs wissenschaftliche Beschäftigung mit der Alchemie: In Folge des Dreißigjährigen Krieges sowie des Absolutismus entstand ein immenser Finanzierungsbedarf. Dadurch geriet die Goldmacherei im 17. Jahrhundert in den Fokus der Alchemie.

Bevor der Langensalzaer Apotheker Johann Christian Wiegleb (1732–1800) einer der einflussreichsten Repräsentanten der Pharmazie und Chemie wurde, war auch er von der Umwandlung chemischer Elemente überzeugt.

Leitschnur für alle seine Arbeiten war der Erkenntnisgewinn durch eigene Experimente. Hatte er schon vorher in Fachkreisen einen Namen, so wurde er durch seine 1777 erschienene „Historisch-kritische Untersuchung der Alchemie“ noch bekannter.

Dieses Buch wurde der Ausgangspunkt für sein Engagement gegen Scharlatanerie und Aberglauben, das in zahlreichen Schriften seinen Niederschlag fand. red