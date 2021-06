Sterbehilfe, Palliativmedizin und Organspende sollen in Mühlhausen im Kontext mit den geltenden Rechtsnormen betrachtet werden.

Vortrag in Mühlhausen über Medizinrecht bei Krankheit und Tod

Mühlhausen. Akademie am Vormittag startet in Mühlhausen am 5. Juli mit einem Vortrag zu Medizinrecht bei Krankheit und Tod.

Sterbehilfe, Palliativmedizin und Organspende sollen in Mühlhausen im Kontext mit den geltenden Rechtsnormen betrachtet werden. Mit dem Vortrag, der am Montag, 5. Juli, um 10.30 Uhr beginnt, startet wieder die Akademie am Vormittag im Haus der Kirche. Zu Gast ist der Fachanwalt für Medizinrecht und Vorsitzender des Gemeindekirchenrats Mühlhausen, Mario Hommel.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ steht im Artikel 1 des bundesdeutschen Grundgesetzes. Dieser Satz hat laut Pfarrer Teja Begrich besondere Bedeutung in Situationen wie Krankheit oder Tod.

Die schwierige Abgrenzung zwischen der Verpflichtung des Staates Lebensschutz zu gewährleisten und aus dem Menschen nicht ein bloßes Objekt des Handelns zu machen, finde dabei ihren Höhepunkt.

Bei dem Vortrag im Haus der Kirche wird es am 5. Juli auch Empfehlungen und Erklärungen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung geben.