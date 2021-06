Vortrag über verlorene römische Siedlung in Mühlhausen

Mühlhausen. Archäologin berichtet begleitend zur Sonderausstellung „Roms verlorene Provinzen“.

Begleitend zur aktuellen Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz“ der Mühlhäuser Museen referiert Archäologin Gabriele Rasbach am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr im Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche. Der Titel: „Der römische Pferdekopf aus Waldgirmes – ein ungewöhnlicher Fundplatz und seine besonderen Funde“.

Rasbach kommt vom Deutschen Archäologischen Institut in Frankfurt am Main und berichtet in ihrem Vortrag von der Gründung einer Siedlung, von ihrem Schicksal während der römisch-germanischen Kriege nach Christi Geburt und schildert den Untergang dieses römischen Bauprojektes. Wie es in einer Mitteilung der Mühlhäuser Museen heißt, sollen weitere Vorträge folgen. Der Eintritt ist frei.