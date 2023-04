Auch Pflegebedürftige können einen Delir erleiden. Wie man die Gehirnstörung erkennt und therapiert, darüber informiert die Hainich-Akademie pflegende Angehörige und Interessierte am 11. Mai

Vortrag zu Gehirnstörung in Mühlhausen

Mühlhausen. Die nächste Akademieveranstaltung des Ökumenischen Hainich-Klinikums befasst sich am 11. Mai mit dem Delir.

Eine akute Störung des Gehirns – der Delir – steht im Mittelpunkt der nächsten Hainich-Akademie des Ökumenischen Hainich Klinikums. Sie beginnt am 11. Mai um 17.30 Uhr und richtet sich an pflegende Angehörige und andere Interessierte. Die Ärztin Therese Borrmann und die Pflegewissenschaftlerin Ines Schuman referieren zu Anzeichen, Folgen und Therapien des Delirs, zu dem es auch bei Pflegebedürftigen zuhause kommen kann. Er kann zu langanhaltenden Störungen führen, heißt es in der Ankündigung. Wie man ihn erkennt und auch behandelt, sei Thema der Veranstaltung, bei der auch Fragen gestellt werden können. Sie ist kostenfrei, um Anmeldung unter www.hainichakademie.de wird jedoch gebeten.