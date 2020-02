Tobias Söllner (links) vom Landesverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wird am Donnerstag referieren. Hier im Bild ist er bei einer Baumpflanzung in Dünwald Anfang des Jahres, zusammen mit Ortsteilbürgermeister Wigbert Hagelstange und Annette Lehmann.

Vortrag zum Baum des Jahres in Mühlhausen

Über die Aktion Baum des Jahres in Deutschland sowie die Baumarten der Jahre 2019 und 2020 soll in einem Vortrag informiert werden. Dazu lädt der Freundeskreis Heimische Natur für Donnerstag, 13. Februar, in die Volkshochschule Mühlhausen, Meißnersgasse 1b ein. Ab 19.30 Uhr referiert Tobias Söllner von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.