Vortragsreihe in der Volkshochschule Mühlhausen über die Tücken der Kommunikation

Mühlhausen. Fachwissen wird erst dann interessant, wenn man das mit anderen Menschen teilen kann. Wolfram und Katrin Treydte machen das gern, montags bei der Volkshochschule in Mühlhausen.

Wolfram und Katrin Treydte teilen gern ihr umfangreiches Wissen. In der Vortragsreihe „Von der Kunst, sich wirkungsvoll zu verständigen“ möchten beide ihr Know-how weitergeben und laden immer montags, in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr in die Volkshochschule Mühlhausen, Meißnersgasse 1b, Zufahrt über Brückenstraße, ein. Für folgende Veranstaltungen kann man sich anmelden: 27. Februar, „Begeisternd präsentieren“; 6. März, „Die Kommunikation unterschiedlicher Menschentypen“; 13. März „Körpersprache deuten – sehen was du denkst“; 20. März „Reden ist…“ sowie am 27. März „Streiten mit zwei Siegern! Geht das?“.

Anmeldung unter Tel.: 03601 / 812691 oder auf www.vhs-uh.de.