Wahlkampf in Schlotheim mit Gesprächen, Scherzen und Gummibärchen

Nottertal-Heilinger Höhen. Die CDU in Nottertal-Heilinger Höhen setzt auf klassische Wahlwerbung. Eine kulinarische Aktion gibt es am Samstag.

„Herr Schmidt bekommt ein Feuerzeug und einen Kugelschreiber. Und eine Tüte Gummibärchen für seine Frau, damit sie den Tag mit ihm übersteht“, ruft Hans-Joachim Roth seinem Mitstreiter Thomas Schulz lachend hinterher. Die CDU steht an diesem Freitagmorgen mit einem Wahlstand vor der Post in Schlotheim. Es ist noch eine gute Woche bis zur Stadtrats- und Bürgermeisterwahl in der neuen Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen am 6. September. Während in großen Städten mancher Bürger angesichts von Wahlständen schon mal entnervt abwinkt, ist das hier kaum der Fall. Kandidaten und Bürger kennen sich, scherzen und frotzeln miteinander. Zudem ist der Stand nicht sofort als CDU-Domäne identifizierbar. Dafür wird der langjährige Bürgermeister Hans-Joachim Roth von den meisten sofort erkannt.