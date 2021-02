Wald-Welterbe präsentiert sich in neuem Kleid

Auf einer neu gestalteten Internetseite präsentiert sich das Unesco-Welterbe „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas”, zu dem auch der Nationalpark Hainich gehört. Auf der Seite www. weltnaturerbe-buchenwaelder.de sind ausführlich alle 78 Teilgebiete in zwölf Nationen dargestellt, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte. Die Buchenwälder sind gemeinsam die größte Unesco-Welterbestätte. Zu ihr gehören Flächen in Albanien, Belgien, Bulgarien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, der Slowakischen Republik, Slowenien, Spanien und der Ukraine.

In Deutschland gehören fünf Gebiete dazu: Hainich, Kellerwald-Edersee in Hessen, Jasmund und Müritz in Mecklenburg-Vorpommern sowie das Waldgebiet Grumsin in Brandenburg.

Auf der Webseite liefern viele Fotos, Abbildungen und Karten Informationen über den besonderen Wert der Buchenwälder und ihrer Geschichte. Die Neugestaltung erfolgt laut Mitteilung zu einem Jubiläum: Vor zehn Jahren wurden die deutschen Teilgebiete in die Welterbe-Liste aufgenommen, die seit 2007 besteht, zunächst mit den Buchenurwäldern der Karpaten. 2017 wurde sie erweitert. Das Jubiläum werde im Hainich selbst aufgegriffen, aber auch auf der bevorstehenden Bundesgartenschau in Erfurt. Dort stellt sich der Nationalpark mit anderen Naturgebieten Thüringens ausführlich vor.