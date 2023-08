Waldbaden und Französisch lernen an der Volkshochschule Unstrut-Hainich

Stefanie König leitet einen Waldbaden-Waldbaden der Volkshochschule, der am 30. August in Weberstedt beginnt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Kurse in Weberstedt und Bad Langensalza beginnen am 30. August.

Zwei neue Kurse starten am 30. August an der Kreis-Volkshochschule. Aus vier Einheiten besteht das Angebot „Waldbaden im Nationalpark Hainich“ mit Stefanie König. Von jeweils 17.30 bis 19 Uhr geht es mittwochs in Weberstedt um Achtsamkeit im Wald, den Indian Summer, Naturrituale im Herbstwald und die Abenddämmerung. Dazu gibt es Atemübungen, Meditation, Teezeremonien und mehr am Wanderweg Feensteig. Vorkenntnisse oder sportliche Fitness sind dafür nicht nötig.

Im Kurs „Französisch A2 – Teil 1“ in der Brentano-/Sonnenhofschule in Bad Langensalza, geht es um das Erlernen der Alltagssprache für Menschen mit geringfügigen Vorkenntnissen. Deren Niveau kann man unter anderem im Internet mit Tests selbst ermitteln. Im Mittelpunkt stehen dabei die Lebensumstände, wie zum Beispiel Fragen zur Wohnung, Aussagen über den Körper, Krankheiten und Ernährungsgewohnheiten – in der Vergangenheits- und Gegenwartsform. Ebenso geübt werden Einladungen und Glückwünsche. Der Kurs hat zehn Einheiten, immer mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr.

Anmeldungen über das Internet unter www.vhs-uh.de oder unter Telefon: 03601 / 812691.