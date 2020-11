Waldpromenade im Hainich für Barrierefreiheit ausgezeichnet

Die Waldpromenade im Nationalpark Hainich ist mit dem Siegel „Barrierefreiheit geprüft“ ausgezeichnet worden. Denn diese erreichte ein Zertifikat im bundesweit gültiges Kennzeichnungssystem „Reisen für alle“. Vergeben wurde es von der Thüringer Tourismus GmbH (TTG) und dem Deutschen Seminar für Tourismus Berlin (DSFT).

Die Nationalparkverwaltung darf den Wanderweg damit mit diesem Prüfsiegel für Menschen mit Gehbehinderungen und Rollstuhlfahrer präsentieren. Zudem bekam die Waldpromenade auch das Pädikat „Teilweise barrierefrei“ für Menschen mit Sehbehinderungen und Blinde. Bei der Bewertung wurde der Weg auf unterschiedliche, insbesondere bauliche Merkmale geprüft – insgesamt gibt es etwa 200 Kriterien.

„Der Nationalpark hat – wie die gesamte touristische Destination – die Bedeutung der Barrierefreiheit bereits seit langem erkannt und gehört zu den Vorreitern des barrierefreien und komfortablen Naturerlebens in Deutschland“, sagt Nationalparkleiter Manfred Großmann. Thematisch ergänze und erweitere die Waldpromenade die bereits inszenierten und barrierefreien Highlights im Bereich der Thiemsburg: den „Weg zum Himmel“ mit dem Baumkronenpfad und den „Weg in die Erde“ mit der Wurzelhöhle im Nationalparkzentrum, woraus sich ein herausragendes touristisches Kompaktangebot für alle ergebe, räumlich konzentriert an der Thiemsburg und dadurch hervorragend geeignet für einen Tagesausflug, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so Großmann.

In Deutschland leben etwa zehn Millionen Menschen mit einer Behinderung – für sie ist Barrierefreiheit unentbehrlich, für 40 Prozent notwendig, aber vor allem ist sie Qualitäts- und Komfortmerkmal. Das Zertifikat der Waldpromenade gilt bis Oktober 2023.