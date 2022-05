Waldverein Mühlhausen lädt zu Wanderung durch das Eichsfeld

Mühlhausen. Zu seinem 140-jährigen Bestehen lädt der Waldverein Mühlhausen zu einer Wanderung durch das Eichsfeld.

Zum 140-jährigen Bestehen lädt der Waldverein Mühlhausen in Thüringen 1882 e.V. am Donnerstag, 19. Mai, zu einer Wanderung durch das Eichsfeld. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Bus vom Mühlhäuser Bahnhof und 9.40 Uhr vom Busbahnhof. Die zehn Kilometer lange Wanderung beginnt in Hüpstedt. Danach ist eine Einkehr in der Gaststätte „Alter Kuhstall“ in Sollstedt möglich. Die Rückfahrt ist um 16 Uhr.

Informationen unter Tel.: 03601/8571981.