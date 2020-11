Walter Krause prägt das Stadtbild in Mühlhausen

Spuren in Stein: Steffi Maass stellt in den Mühlhäuser Beiträgen das Schaffen von Bildhauer Walter Krause vor – hier vor dem Entenbühlbrunnen, einem der markanten Werke Krauses.

Die Figur am Entenbühlbrunnen gehört zu den bekanntesten Skulpturen des Bildhauers Walter Krause im Mühlhäuser Stadtbild. Sein Wirken ist an vielen Plätzen seiner Heimatstadt allgegenwärtig. Von ihm stammen das Denkmal für die Opfer des Faschismus am Bahnhofsvorplatz, die Hygieia im heutigen Hufeland-Klinikum sowie die Elemente am Krematorium auf dem Neuen Friedhof und der steinerne Frosch am gerade neugestalteten Spielplatz Petriteich. An Krause kommt man in Mühlhausen nicht vorbei.