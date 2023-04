Wandern rund um Ammern

Ammern. Der Waldverein Mühlhausen lädt zu seiner nächsten Wanderung ein.

Der Waldverein Mühlhausen lädt am Donnerstag, 13. April, zu einer Wanderung rund um Ammern ein. Laut einer Vereinsmitteilung treffen sich die Wanderer um 9.50 Uhr am Ammerschen Sportplatz. Von dort startet die etwa neun Kilometer lange Tour. Vom alten Dorf geht es durch das Feld zum neuen Dorf am Weinberg und zurück zum Ausgangspunkt, heißt es in der Ankündigung. Eine Einkehr ist an diesem Tag nicht geplant.



