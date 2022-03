Wanderpokal steht nun im Tilesiusgymnasium

Bad Langensalza. Erstmals waren die Fünft- und Sechstklässler des Unstrut-Hainich-Kreises im Zweifelderball gefordert. Eine Premiere, die viel Lob erhielt.

Das Tilesius-Gymnasium aus Mühlhausen gewann am Dienstag in Bad Langensalza die äußerst spannende Premiere des Zweifelderball-Turniers der Klassenstufen 5 und 6. Dritter wurde die Regelschule Wiebeck aus Bad Langensalza. Alle drei Schulen dominierten das Niveau der Veranstaltung, so der Organisator, Schulsportkoordinator Hardy Krause. Die Mühlhäuser nahmen den Wanderpokal mit nach Hause, den es dann 2023 zu verteidigen gilt. 130 Kinder aus zehn Schulen waren in insgesamt 30 Spielen im Einsatz. „Ein Kompliment an Markus Fromm vom Kreissportbund und die Sportlehrer, dass das Turnier so reibungslos lief“, meint Krause.