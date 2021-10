Wanderung auf den Sohlberg

Ifta. Eine Wanderung führt nun zum Aussichtsturm Point India, einem Relikt eines US-Militärstützpunktes in Hessen.

Der Hainich-Rennstieg-Verein wandert am Sonntag, 17. Oktober, zum Aussichtsturm Point India auf den Sohlberg. Er ist Relikt eines großen US-Militärstützpunktes. Die 14 Kilometer lange Tour verbindet das hessische Ringau-Lüderbach mit dem thüringischen Ifta. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht bis mittelschwer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Baumkreuz an der B 7 zwischen Ifta und Rittmannshausen. Infos gibt Wanderführer Walter Oppel unter Telefon: 03601/75 61 95.