Mühlhausen. Der Mühlhäuser Waldverein plant eine neue Wandertour.

Zu einer Wandertour lädt der Waldverein Mühlhausen am Donnerstag, 16. Februar, ein. Laut einer Mitteilung fährt der Bus 9.30 Uhr am Bahnhof Mühlhausen ab. Nächster Halt ist 9.40 Uhr am ZOB nach Langula.

Dort startet die Wanderung durch das Langulaer Tal zum Rennstieg, vorbei an der Ritzenhäuser Ladestelle. Ziel ist der Alte Bahnhof in Heyerode. Hier ist eine Einkehr geplant, bevor der Bus um 15.15 Uhr zurück fährt.