Der Bärlauch steht im Mittelpunkt einer Wanderung mit Susanne Merten, die am 26. Märt in Heyerode startet.

Wanderung in Heyerode zum Beginn der Bärlauchzeit

Heyerode. Susanne Merten führt am 26. März Gäste durch den Frühlingswald.

Einer Bärlauchwanderung startet am Sonntag, 26. März um 14 Uhr am Landgasthof „Alter Bahnhof“ in Heyerode. Die rund eineinhalbstündige Tour aus dem Wanderprogramm des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal und des Nationalparks Hainich wird geleitet von der Naturführerin Susanne Merten.

Bei ihr gibt es laut Ankündigung Wissenswertes rund um den Bärlauch zu erfahren. Nach der Wanderung besteht zudem die Möglichkeit, die Pflanze zu verkosten – dann lädt der Koch des Alten Bahnhofs zu Bärlauchsuppe und Bärlauchcrostinis.

Auch andere Kräuterschätze des Frühlings werden bei der Wanderung vorgestellt. Im Mittelpunkt aber steht der wilde Knoblauch, dessen grüne Spitzen seit einigen Tagen zu sprießen begonnen haben. Schon vor langer Zeit schätzten die Menschen ihn, war er doch nach dem Winter das erste genießbare Frühjahrsgrün. „Bärlauch bis Mai – das ganze Jahr ohne Arznei“ empfahl sogar Kaiser Karl, der Große.

Susanne Merten befasst sich schon lange mit heimischen Heil- und Genusskräutern. Ihre Bärlauchwanderungen stehen regelmäßig auf dem Plan des Naturparks, wie auch weitere, jahreszeitlich geprägte Veranstaltungen.