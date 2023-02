Wanderung nach Kaisershagen

Mühlhausen. Der Waldverein Mühlhausen geht wieder auf Tour. Diesmal ist Kaisershagen das Ziel. Die Wanderung ist neun Kilometer lang.

Der Waldverein Mühlhausen startet am Donnerstag, 2. März, zur nächsten Wanderung. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Obi-Parkplatz in Ammern. Die Tour ist etwa neun Kilometer lang und mittelschwer und führt vorbei am Erdfall im großen Hegeholz durch das Reisersche Tal weiter nach Kaisershagen, die mit der Einkehr im „Alten Kaiser“ endet.

Für die Rückfahrt besteht die Möglichkeit, den Bus zu nutzen: Abfahrt um 15.15 Uhr.